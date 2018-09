Die USA und Indien haben ein Abkommen über eine engere militärische Zusammenarbeit geschlossen.

Der Vertrag wurde von beiden Seiten während eines Besuchs von US-Außenminister Pompeo und Verteidigungsminister Mattis in Neu-Delhi unterzeichnet. Nach US-Angaben wurden für das kommende Jahr gemeinsame Militärmanöver vereinbart. Außerdem sei der Weg frei für den Verkauf hochmoderner Rüstungsgüter an Indien.



Unter anderem will Indien bewaffnete Überwachungs-Drohnen von den USA kaufen, um sie im Indischen Ozean zur Beobachtung der chinesischen Aktivitäten einzusetzen. Das wurde durch eine fehlende Vereinbarung über den Zugang des US-Militärs zu indischen Kommunikationskanälen bisher verhindert.