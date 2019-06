In Indien sind sechs Männer wegen der Gruppenvergewaltigung und des Mordes eines 8-jährigen Mädchens verurteilt worden.

Das Strafmaß werde später festgelegt, teilte der zuständige Staatsanwalt vor einem Gericht in Pathankot im nördlichen Bundesstaat Punjab mit. Den Männern droht mindestens eine lebenslange Haft, wenn nicht die Todesstrafe. Beschuldigt waren insgesamt acht Männer, unter ihnen ein Hindu-Priester und Polizisten. Es gab einen Freispruch, einem minderjährigen Angeklagten wird ein gesonderter Prozess gemacht.



Laut Anklageschrift wurde das Mädchen aus einer muslimischen Nomadengemeinschaft im Januar 2018 entführt und in ein Dorf im Bundesstaat Jammu und Kaschmir verschleppt. Mehrere Tage wurde es demnach in einem hinduistischen Tempel gefangen gehalten, mehrfach vergewaltigt und schließlich gewürgt und zu Tode geprügelt. Laut Anklageschrift war die Tat Teil eines Plans, die Nomadengemeinschaft aus der Gegend zu vertreiben.

Religiöse Spannungen angeheizt

Wegen des Falls wurde Kritik an der Regierungspartei BJP von Premier Modi laut. Agenturberichten zufolge hatten sich Parteimitglieder gegen die Anklage gewendet. Immer wieder wird der BJP vorgeworfen, zur Verschärfung der Spannungen zwischen Hindus und Muslimen in Indien beizutragen. In Indien hatte es nach Bekanntwerden der Tat gewaltsame Proteste nicht nur in Jammu und Kashmir, sondern auch in Neu Delhi, Mumbai und Bangalore gegeben. Radikale Hindus hatten die Freilassung der Festgenommenen gefordert.



Sexuelle Gewalt gegen Frauen und auch Kinder gibt es in Indien regelmäßig. Nach offiziellen Statistiken wurden 2016 laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur mehr als 19.000 Vergewaltigungen von Minderjährigen erfasst. Im April 2018 hatte die indische Regierung einen Erlass auf den Weg gebracht, um die Vergewaltigung von Kindern unter 12 Jahren unter Todesstrafe zu stellen.