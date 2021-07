US-Außenminister Blinken ist zu seinem ersten amtlichen Besuch in Indien eingetroffen.

Er landete am Abend in Neu Delhi, wie ein Sprecher Blinkens auf Twitter mitteilte. Man freue sich, die starke und wachsende Partnerschaft der beiden Länder auszudehnen. Blinken will morgen Premierminister Modi sowie Außenminister Jaishankar treffen. Bei den Gesprächen soll es den Angaben zufolge unter anderem um die angespannte Situation in Afghanistan gehen, wo die Taliban nach dem US-Truppen-Rückzug zunehmend Gebiete übernehmen. Auch die weltweite Impfstoffverteilung sowie das Verhältnis zu China stehen auf der Tagesordnung.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.