US-Präsident Trump trifft heute in Neu Delhi mit dem indischen Premierminister Modi zusammen.

Bei den Unterredungen am zweiten Tag seines Indienbesuchs soll es unter anderem um Rüstungsprojekte, Militärkooperation und den für die nahe Zukunft erhofften Abschluss eines Handelsabkommens gehen. Trump hatte gestern für einen Handelspakt beider Länder geworben. Indien biete unglaubliches Potenzial und werde künftig die größte Mittelklasse der Welt haben, sagte Trump.



Nach Angaben aus amerikanischen Regierungskreisen will Trump Modi auch zu Toleranz und der Erhaltung der Religionsfreiheit in Indien drängen. In Indien hatte zuletzt ein Einbürgerungsgesetz für Proteste gesorgt, das nach Ansicht von Kritikern gezielt Muslime diskriminiert.