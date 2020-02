US-Präsident Trump ist in Neu Delhi mit dem indischen Premierminister Modi zu Gesprächen über die Zukunft der bilateralen Beziehungen zusammengekommen.

Bei dem Treffen soll es unter anderem um Rüstungsprojekte, Militärkooperationen und den für die nahe Zukunft erhofften Abschluss eines Handelsabkommens gehen. Nach Angaben aus amerikanischen Regierungskreisen will Trump Modi auch zu Toleranz und der Erhaltung der Religionsfreiheit in Indien drängen. Hintergrund ist ein Einbürgerungsgesetz, das Migranten aus Bangladesch, Pakistan und Afghanistan die Einbürgerung erleichtert, sofern sie keine Muslime sind. Das Gesetz sorgt seit Monaten für Proteste. Heute wurden bei einer Kundgebung in Neu Delhi sieben Menschen getötet und rund 150 verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war es zu Gewalt zwischen Gegnern und Befürwortern des Gesetzes gekommen.