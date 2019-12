In Indien ist eine Frau, die von ihrem Vergewaltiger auf dem Weg zum Gericht angezündet worden war, an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Das teilte der behandelnde Arzt in Neu Delhi mit. Der Körper der Frau sei zu 95 Prozent verbrannt gewesen. Die 23-Jährige hatte bei einem Prozess im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh gegen ihren Vergewaltiger aussagen wollen. Dieser und vier weitere Männer fingen die Frau ab, übergossen sie mit Benzin und zündeten sie an. Die Angreifer wurden festgenommen. - In Indien haben in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle für internationale Bestürzung gesorgt, in denen Frauen vergewaltigt und ermordet wurden.