Nahrungsmittel

Um die eigene Bevölkerung besser zu versorgen, hat Indien ein Ausfuhrverbot für Reis angeordnet. (Archivbild) (dpa / Sebastian Kahnert)

Damit solle die Versorgung der eigenen Bevölkerung sichergestellt und der Preisanstieg im Inland gedämpft werden, erklärte das Ernährungsministerium. Indien spielt eine große Rolle für die weltweite Versorgung mit Reis: Mehr als 40 Prozent aller Exporte stammen aus dem Land. Experten fürchten, das nun verhängte Ausfuhrverbot könnte die Versorgungskrisen in den von Importen stark abhängigen Staaten verschärfen - vor allem in Ländern Afrikas, aber auch in der Türkei und in Syrien.

Der Preis für Reis ist in den vergangenen Jahren international stark gestiegen. Gründe sind die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und das Klimaphänomen El Niño.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.