In Indien sind vier Männer hingerichtet worden, die wegen der Vergewaltigung und Tötung einer Studentin verurteilt worden waren.

Das berichtet die Nachrichtenagentur Press Trust of India unter Berufung auf Gefängnisbehörden. Die Männer waren für schuldig befunden worden, die junge Frau im Jahr 2012 in einem Bus so brutal missbraucht zu haben, dass sie später an ihren Verletzungen starb. Der Fall hatte international für Entsetzen gesorgt.