In Indien sind rund vier Millionen Menschen praktisch zu illegalen Einwanderern erklärt worden.

Die Regierung des nordöstlichen Bundesstaates Assam veröffentlichte ein vorläufiges neues Bürgerregister, das knapp 29 Millionen Menschen umfasst. Rund vier Millionen Einwohner wurden nicht berücksichtigt. Sie müssen nun beweisen, dass ihre Familien schon vor der Staatsgründung des an Assam grenzenden Nachbarlandes Bangladesch im Jahr 1971 in Indien lebten. Ansonsten droht ihnen die Abschiebung. Betroffen sind vermutlich vor allem Muslime der bengalischsprachigen Minderheit. Kritiker sehen in dem Register eine gegen Muslime gerichtete Maßnahme der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.