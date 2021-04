Indien erhält angesichts des drohenden Zusammenbruchs seines Gesundheitssystems in der Corona-Krise internationale Unterstützung.

Die Weltgesundheitsorganisation, Deutschland, die USA, Großbritannien und mehrere andere Länder kündigten Hilfslieferungen in das von der Pandemie hart getroffene Land an. Mit knapp 353.000 Corona-Neuinfektionen verzeichnete Indien zuletzt erneut einen weltweiten Höchstwert. Binnen 24 Stunden wurden zudem rund 2800 Todesfälle registriert - ein weiterer trauriger Rekord für das Land.



Die Bundesregierung arbeitet nach Angaben von Entwicklungsminister Müller bereits an einem Hilfspaket für Indien. Es gehe darum, Schlimmeres zu verhindern, sagte der CSU-Politiker der "Rheinischen Post". Er stellte Neu Delhi unter anderem Sauerstoff- und Beatmungsgeräte sowie Medikamente in Aussicht.

