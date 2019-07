In Indien sind wieder fast 3.000 Tiger registriert worden.

Das sind doppelt so viele wie vor 15 Jahren - damals waren es rund 1.400 Tiger - und auch mehr als bei der vergangenen Tiger-Zählung vor vier Jahren, als mehr als 2.200 Tiger registriert wurden.



Premierminister Modi sprach von einem historischen Erfolg. Der Tiger ist Indiens Nationaltier und steht unter Schutz. Das hat aber auch zu Konflikten geführt, weil die Behörden seit den 1970er-Jahren Schutzgebiete für die Tiger eingerichtet haben. Weil die indische Bevölkerung rasant wächst, rücken die Siedlungen immer näher an die Lebensräume der Tiger heran. Dabei kommt es regelmäßig zu Tiger-Angriffen.



CNN berichtet, dass Bewohner eines Dorfs in Nordindien einen weiblichen Tiger erschlagen haben. Das Tier hatte zuvor einen Mann getötet. Vier Menschen wurden festgenommen, in Indien kann das Töten eines Tigers Gefängnisstrafen zur Folge haben. Weltweit leben nach Angaben des WWF weniger als 4.000 Tiger.