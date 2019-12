In Indien hat es weitere Massenproteste gegen das umstrittene Staatsbürgerschaftsgesetz gegeben.

Allein in der Stadt Kolkata im Bundesstaat Westbengalen demonstrierten zehntausende Menschen. Das Gesetz soll illegalen Einwanderern aus Afghanistan, Pakistan und Bangladesch die Einwanderung erleichtern - mit Ausnahme von Muslimen.



Die Kundgebung in Kolkata wurde von der Regierungschefin des Bundesstaates, Banerjee angeführt. Die Politikerin sagte, es gehe der hindu-nationalistischen Partei von Ministerpräsident Modi allein darum, den Islam zu unterdrücken. Banerjee selbst einer Regionalpartei in Westbengalen an.



Den Protesten gegen das Gesetz haben sich inzwischen auch tausende Studierende angeschlossen, zum Beispiel mit einem Sitzstreik an einer muslimischen Universität in Neu-Delhi.