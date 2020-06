Mehrere Tausend Menschen, die an der Westküste Indiens leben, sind wegen eines herannahenden tropischen Wirbelsturms in Notunterkünfte gebracht worden.

Wie der meteorologische Dienst mitteilte, wird der Sturm voraussichtlich 100 Kilometer südlich der Metropole Mumbay auf die Küste treffen. Die Windgeschwindigkeiten dürften bis zu 120 Kilometer pro Stunde erreichen. Die Stadt leidet bereits stark unter der Corona-Pandemie. Rund ein Viertel aller Erkrankungen mit der Virusinfektion in Indien sind in Mumbay aufgetreten, so dass die Kapazitäten der Krankenhäuser knapp sind.