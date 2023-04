Weltbevölkerung

Indien wird China als bevölkerungsreichstes Land ablösen. (Getty / NurPhoto / Debajyoti Chakraborty)

Schätzungen des Bevölkerungsfonds UNFPA zufolge leben in Indien und China derzeit jeweils 1,42 Milliarden Menschen. Allerdings schrumpfte Chinas Bevölkerung im vergangenen Jahr erstmals seit sechs Jahrzehnten. Die kommunistische Führung in Peking versucht mit ihrer Familienpolitik Frauen zu mehr Geburten zu motivieren. Chinesinnen haben durchschnittlich 1,18 Kinder, Frauen in Indien zwei. Weltweit gibt es derzeit schätzungsweise mehr als acht Milliarden Menschen.

Nach Angaben von UNFPA-Exekutivdirektorin Kanem ist die Bevölkerungsgröße nicht der entscheidende Faktor für Umweltzerstörung und Ressourcenverbrauch. Etwa zehn Prozent aller Menschen seien für die Hälfte des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Dagegen habe das Konsumverhalten von 5,5 Milliarden Menschen, die unter der Armutsgrenze lebten, kaum Auswirkungen auf die globale Umweltzerstörung.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.