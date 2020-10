In Indien hat die offizielle Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, die Schwelle von 100.000 überschritten.

Das Gesundheitsministerium in Neu Delhi registrierte bis heute 100.842 Tote. Die Zahl der bisher gemeldeten Infektionen liegt bei rund 6,47 Millionen. Experten vermuten allerdings jeweils eine hohe Dunkelziffer.



In absoluten Zahlen liegt Indien bei Infektionen und Todesfällen jeweils auf Platz zwei hinter den USA. Gemessen an der Einwohnerzahl haben nach Angaben der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität allerdings viele Staaten eine höhere Todesrate als Indien, darunter Brasilien, die USA, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Russland.

