Indiens Regierungschef Modi empfängt den russischen Präsidenten Putin. (AFP / Money Sharma)

Die Differenzen zwischen Russland und der Nato könnten nur durch ehrlichen und aufrichtigen Dialog gelöst werden könnten, sagte Modi nach Angaben seines Büros in Neu Delhi in einem Telefonat mit Putin. Modi forderte demnach konzertierte Bemühungen von allen Seiten, um zum Weg diplomatischer Verhandlungen und zum Dialog zurückzukehren. Verurteilt hat Indien den Angriffskrieg von Russland in der Ukraine bisher nicht. Auch Sanktionen hat Indien nicht erlassen. Die beiden Länder hatten schon in Zeiten der Sowjetunion enge Beziehungen. Indien ist auch strategisch eng mit Russland verbunden, da ein Großteil der indischen Militärhardware von Russland stammt.

Indische Medien berichteten zuletzt , die Regierung befinde sich in einem Dilemma. Sie müsse sich zwischen ihren demokratischen Prinzipien und der strategischen Partnerschaft mit Moskau entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.