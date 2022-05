Indiens Premier Modi kommt zu Regierungskonsulationen nach Berlin. (AFP)

An den Gesprächen im Kanzleramt in Berlin nehmen Kabinettsmitglieder beider Länder teil. Auf der Tagesordnung stehen die geplante Unterzeichnung mehrerer Abkommen zu den Themen Klimaschutz, Wirtschaft und Entwicklung. Darüber hinaus dürfte es um den Krieg in der Ukraine gehen.

Indien drängt zwar auf ein Ende der Kämpfe, trägt die internationalen Sanktionen gegen Russland aber nicht mit. Beide Staaten haben enge Verbindungen. Indien bezieht seit vielen Jahren Rüstungsgüter aus Russland. Darüber hinaus wurde der Import von russischem Öl zuletzt ausgeweitet.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.