"Tag der Invasion"

Am 26. Januar wird in Australien der Ankunft der ersten britischen Flotte in Sydney Cove im Jahr 1788 gedacht. Es war der Auftakt zur Kolonisierung des Landes. Viele Australier begehen den Feiertag traditionell mit Familie und Freunden beim Grillen oder am Strand. Die indigene Bevölkerung nennt den Tag hingegen den "Invasion Day": Mit der Ankunft der Europäer verbinden sie vor allem Gräueltaten und ihre eigene Enteignung. Unter anderem in Melbourne und Sydney versammelten sich seit dem Morgen Tausende Demonstranten zu Kundgebungen