Britischer Kolonialismus

Charles müsse - so wörtlich - "Jahrhunderte des Rassismus" und das "Erbe des Völkermordes" eingestehen, schreiben Vertreter der Gruppen in einem gemeinsamen Brief. Er solle eine förmliche königliche Bitte um Entschuldigung anbieten. Die Vertreter aus den zwölf Commonwealth-Staaten rufen das britische Königshaus kurz vor Charles' Krönung am Wochenende außerdem dazu auf, finanzielle Entschädigung zu leisten und gestohlene Kulturschätze zurückzugeben.

Unterschrieben wurde der Brief von Gruppen aus Australien, mehreren karibischen Staaten und Vertretern aus Kanada, Neuseeland und Papua-Neuguinea. Die Unterzeichner erklärten, sie hätten sich zusammengeschlossen, um ihren Völkern zu helfen, Wiedergutmachung zu erlangen. Anfang Februar hatte die Zentralbank Australiens angekündigt, dass nach dem Tod von Königin Elisabeth II. künftig keine britischen Monarchen mehr auf Geldscheinen gezeigt und durch ein Indigenen-Motiv ersetzt werden.

