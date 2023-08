Amazonasgebiet

Der Regenwald im Amazonas-Gebiet in Brasilien. (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Etwa 1.500 Vertreter von Völkern aus Brasilien, Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Französisch-Guayana, Peru und Suriname kamen dazu in der Stadt Belém in Brasilien zusammen. Dort findet am Dienstag der Amazonas-Gipfel statt, auf dem die Staats- und Regierungschefs der Region erwartet werden.

Der Amazonas-Regenwald gilt als CO2-Speicher und hat eine wichtige Funktion im internationalen Kampf gegen den Klimawandel. Bei dem zweitägigen Gipfel in der nächsten Woche soll es um den Schutz des Regenwaldes und eine gemeinsame Position für die UNO-Klimakonferenz in Dubai Ende des Jahres gehen. 2025 findet dann in Belém die Weltklimakonferenz COP30 statt.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.