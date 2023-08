Das indische Raumschiff Chandrayaan-3, das Wort für "Mondfahrzeug" in Sanskrit, startete im Juli vom Satish Dhawan Space Centre. (Aijaz Rahi / AP / dpa / Aijaz Rahi)

Die Sonde Chandrayaan-3 sei erfolgreich in die Umlaufbahn des Erdtrabanten eingetreten, teilte die indische Raumfahrtbehörde Isro mit. Wenn die Mission weiter nach Plan verläuft, soll die Landung am 23. oder 24. August erfolgen, in der Nähe des kaum erforschten Südpols. Indien wäre dann nach den USA, Russland und China die vierte Nation, der eine kontrollierte Mondlandung gelingt.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.