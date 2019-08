Im indischen Bundesstaat Assam droht fast zwei Millionen Menschen die Staatenlosigkeit.

Die Regierung von Assam hatte im vergangenen Jahr ein Staatsbürgerregister beschlossen, das nun veröffentlicht wurde. Dort fehlen die Namen von 1,9 Millionen Einwohnern. Betroffen sind Berichten zufolge vor allem muslimische Einwanderer aus Bangladesch, die vor dem Unabhängigkeitskrieg nach Indien geflohen waren. Aufgenommen wurden nur Bewohner, die selbst oder deren Familien nachweislich schon vor dem Krieg im Jahr 1971 ins Land gekommen waren. Der Vorgang gelte der Regierung in Neu Delhi als Vorbild für ein landesweites Register, berichtet AFP.

Gesellschaft für bedrohte Völker: "humanitäre Katastrophe" droht

Wer auch nach Ausschöpfung aller rechtlicher Mittel nicht in das Bürgerregister aufgenommen werde, könne zum Ausländer erklärt und theoretisch in ein Internierungslager gebracht und in das Nachbarland abgeschoben werden. Doch Bangladesch lehnt die Aufnahme ab. Sechs solcher Lager gibt es nach Informationen der Gesellschaft für bedrohte Völker bereits. Ihr Direktor Delius erklärte, der wegen ihrer Tee-Exporte berühmten Region Assam "droht eine humanitäre Katastrophe". Indien solle "zum Hindu-Staat gemacht werden, in dem kein Platz für Andersgläubige und Minderheiten ist".

Sicherheitsmaßnahmen in der Region erhöht

Vor der Veröffentlichung des Registers wurden die Sicherheitsmaßnahmen in Assam verstärkt und rund 20.000 zusätzliche Sicherheitskräfte in den Bundesstaat geschickt. An einigen Orten wurden Versammlungen verboten. In Assam regiert die hindustisch-nationalistische Partei BJP von Indiens Premierminister Modi. Kritiker sehen in dem Register einen weiteren Versuch der Partei, die Vormachtstellung der Hindus in Indien zu stärken. Muslime der bengalischsprachigen Minderheit gelten vielen Hindu-Nationalisten als "Eindringlinge", schreibt die Deutsche Presse-Agentur. Das sei ein Wort, das auch Modi schon gebraucht habe.