Wenn es nicht so ernst wäre, könnte man eigentlich nur darüber schmunzeln. Heute Nacht sind zwölf indische Kampfflieger in den pakistanischen Luftraum geflogen und haben Bomben auf pakistanischem Gebiet abgeworfen. Diese Information bestätigen beide Atommächte einvernehmlich.

Aber nun beginnt die Propaganda-Schlacht. Indien sagt: 300 Terroristen und ihre Ausbilder seien in einem Terrorcamp niedergestreckt worden, ein Erfolg für die indische Luftwaffe! Und dann ruft der Premierminister des Landes: "Heil Mutter Indien", mit Turban auf dem Kopf und hochgereckten Händen auf einer Wahlkampftour im Westen des Landes. Ein großartiger Tag für Indien im Kampf gegen den Terrorismus.

Die pakistanische Seite gibt sich gelassener. Premierminister Imran Khan sitzt lässig in Lederjacke in einem Sessel, um ihn herum hat er seine Militärchefs versammelt. Ein Sinnbild für die pakistanische Variante des Geschehens: Heute Nacht seien die indischen Flieger erfolgreich abgewehrt worden, die Bomben seien nur im Wald gelandet, niemand sonst sei zu Schaden gekommen.

Und jeder ist ein Sieger

Beide Länder klopfen sich also heroisch auf ihre jeweiligen Schultern. Und das jeweilige Volk glaubt den jeweiligen Aussagen. In den sozialen Netzwerken feiern sowohl die Inder als auch die Pakistaner ihre Soldaten der Luftwaffe als Helden. Und das, obwohl niemand weiß, was da in der Nacht eigentlich wirklich geschehen ist.

Wichtig für Indien und ganz klar ein Widerspruch in sich selbst: Es handele sich bei der Tat nicht um einen militärischen Angriff, sondern um einen Präventivschlag, um Terroristen zu töten. Also zwölf indische Kampfjets fliegen mitten in der Nacht in den pakistanischen Luftraum und werfen Bomben ab. Was genau daran soll nicht-militärisch sein?

Was für Indien aber wichtig ist: Es darf sich nicht um einen militärischen Angriff gehandelt haben, denn der käme einer Kriegserklärung gleich. Auch wenn der indische Premier nun eine harte Hand beweisen will, für einen Krieg zwischen den beiden hochmilitarisierten Atommächten möchte keiner verantwortlich sein.

Die Wahrheit interessiert beide Seiten nicht

Die Wahrheit über diese Nacht wird wohl nie jemand erfahren, und es scheint, als seien beide Seiten auch nicht unbedingt daran interessiert. Solange sich also sowohl Indien als Sieger fühlen kann, weil es sich gegen Terroristen zur Wehr gesetzt habe, und Pakistan sich als Sieger sehen kann, weil es die Inder vertrieben hat, scheint hier auch keiner wirklich an der Wahrheit interessiert zu sein.