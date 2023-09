Mondforschung

Indischer Mondrover beendet Ausfahrten und geht in den Ruhemodus

Am Landeplatz der indischen Mondsonde bricht jetzt die eiskalte Mondnacht an, in der der Rover keinen Strom gewinnen kann. "Chandrayaan-3" hat seine Ausfahrten beendet und ist in den Ruhemodus gegangen. Indien hofft, dass das Gerät danach noch einmal anspringt.

03.09.2023