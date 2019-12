Asien gedenkt heute der Opfer des verheerenden Tsunami vor 15 Jahren.

Besonders betroffen war die indonesische Provinz Aceh. Allein dort kamen rund 170.000 Menschen ums Leben. Tausende Menschen werden zu den Gedenkfeiern in Indonesien erwartet. Auch in Thailand und Sri Lanka finden Gedenkveranstaltungen statt. In Thailand waren unter den rund 5400 Todesopfern zahlreiche Touristen, darunter 534 Deutsche.



Am zweiten Weihnachtstag 2004 löste ein Seebeben vor der indonesischen Insel Sumatra den schwersten Tsunami der bekannten Menschheitsgeschichte aus. Rund 230.000 Menschen starben.