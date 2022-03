Die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, ist heftig von russischem Militär angegriffen worden - dabei wurde auch ein indischer Student getötet. (Sergey BOBOK / AFP)

Man habe gegenüber den Botschaftern von Russland und der Ukraine die Forderung bekräftigt, indischen Staatsbürgern in den Konfliktsgebieten dringend eine sichere Ausreise zu ermöglichen, führte Sprecher Bagchi auf Twitter aus. Tausende Studierende aus Indien und anderen asiatischen und afrikanischen Staaten leben in der Ukraine.

Indiens Premierminister Modi hatte jüngst Russlands Staatschef Putin zu einem sofortigen Ende der Gewalt in der Ukraine aufgerufen. Die Differenzen zwischen Russland und der Nato könnten nur durch ehrlichen und aufrichtigen Dialog gelöst werden, sagte Modi nach Angaben seines Büros in einem Telefonat mit Putin. Verurteilt hat Indien den Angriffskrieg von Russland in der Ukraine bisher nicht. Auch Sanktionen hat Indien nicht erlassen. Die beiden Länder hatten schon in Zeiten der Sowjetunion enge Beziehungen. Indien ist auch strategisch eng mit Russland verbunden, da ein Großteil der indischen Rüstungsgüter von Russland stammt.

Indische Medien berichteten zuletzt , die Regierung befinde sich in einem Dilemma. Sie müsse sich zwischen ihren demokratischen Prinzipien und der strategischen Partnerschaft mit Moskau entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.