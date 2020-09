Auf der indonesischen Insel Sumatra sind nach mehreren Monaten auf See fast 300 Flüchtlinge der in Myanmar unterdrückten muslimischen Minderheit der Rohingya angekommen.

Sie hatten nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes mit Booten die Andaman-See im Indischen Ozean überquert und sind stark unterernährt und geschwächt. Einheimische halfen ihnen demnach an der Nordküste der Insel, an Land zu gehen. Die Menschen wurden auf das Corona-Virus getestet und in Unterkünfte gebracht.



Im selben Gebiet war bereits im Juni eine Gruppe von rund hundert Rohingya-Flüchtlingen an Land gegangen. Nach ihren damaligen Angaben hatten sie eine viermonatige Reise über das Meer hinter sich.



Seit einer Offensive des Militärs in Myanmar gegen die Rohingya im Jahr 2017 sind Hunderttausende von ihnen aus dem Land geflohen. Fast eine Million lebt unter elenden Bedingungen in Lagern im benachbarten Bangladesch.