In Indonesien haben die Behörden die Warnstufe für den Vulkan Anak Krakatau erhöht.

Die Sicherheitszone rund um den Vulkankrater wurde erweitert und beträgt nun fünf Kilometer, teilte die Katastrophenschutzbehörde in Jakarta mit. In den vergangenen 24 Stunden waren wieder verstärkt Rauchwolken und heiße Asche aus dem Krater ausgetreten. Ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde sagte, die Menschen in den betroffenen Gebieten sollten Schutzmasken und Schutzbrillen tragen.



Am Wochenende war der Vulkan ausgebrochen und war teilweise abgerutscht. Dadurch wurde ein Tsunami ausgelöst, der vor allem die nahegelegenen Inseln Sumatra und Java traf. Mehr als 430 Menschen starben, hunderte weitere verletzt. Tausende Menschen wurden durch die Flutwelle in Indonesien obdachlos.