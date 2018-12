In Indonesien haben die Behörden die Warnstufe für den Vulkan Anak Krakatau erhöht.

Die Sicherheitszone um den Krater wurde zudem auf fünf Kilometer erweitert, wie die Katastrophenschutzbehörde in Jakarta mitteilte. Zuletzt waren verstärkt Rauchwolken und heiße Asche ausgetreten. Die Behörde rief die Menschen in den betroffenen Gebieten dazu auf, Schutzmasken und -brillen zu tragen. Eine Eruption des Vulkans mit einem anschließenden Erdrutsch hatte am Wochenende einen Tsunami ausgelöst, durch den auf den nahe gelegenen Inseln Sumatra und Java mehr als 430 Menschen starben. Tausende wurden obdachlos.