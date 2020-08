Die indonesischen Behörden haben aufgrund eines weiteren Ausbruchs des Vulkans Sinabung auf der Insel Sumatra eine Flugwarnung verhängt.

Nach Angaben der örtlichen Behörden stieg heute erneut eine Aschesäule aus dem Krater zwei Kilometer in den Himmel. Es bestehe die Möglichkeit, dass es zu weiteren Ausbrüchen komme, die Fluggesellschaften sollten in Alarmbereitschaft sein. Im Radius von fünf Kilometern um den Vulkan sei eine Sperrzone eingerichtet worden. Bereits am Montag hatte der Sinabung eine Kilometer hohe Säule aus Asche und Rauch ausgestoßen.