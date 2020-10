In Indonesien sind in den vergangenen zwei Tagen etwa 400 Demonstranten festgenommen worden, die gegen eine geplante Reform des Arbeitsrechts protestiert hatten.

Ihnen werde Anstiftung zu Unruhen vorgeworfen, erklärte die Polizei. Viele der Festgenommen sollen Jugendliche sein. Sie waren in mehreren Städten trotz eines corona-bedingten Versammlungsverbots auf die Straße gegangen. Teilweise kam es zu Ausschreitungen. Online-Aktivisten hackten zudem die Internetseite des indonesischen Parlaments.



Die Regierung will Änderungen am Arbeits- und Steuerrecht vornehmen und Umweltschutzauflagen lockern, um ausländische Investoren nach Indonesien zu locken. Umweltschutzorganisationen lehnen das Vorhaben ab.

