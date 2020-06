In Indonesien haben Fischer rund 100 Rohingya-Flüchtlinge aufgenommen, die von den Behörden der Provinz Aceh wieder aufs Meer geschickt werden sollten.

Die Menschen waren Anfang der Woche von Fischern aus in Seenot geratenen Booten gerettet worden. Sie wurden in Aceh an Land gebracht und dort zunächst von den örtlichen Behörden versorgt. Diese bestätigten aber, dass sie die Flüchtlinge mit einem neuen Schiff, Bezin und Verpflegung wieder weiter schicken wollten. Fischer brachten die Menschen daraufhin in ihr Dorf. Das sei menschlich geboten, sagten sie der Nachrichtenagentur Reuters.



Auch aus Sorge vor dem Coronavirus wollen einige Länder in Asien Bootsflüchtlinge nicht mehr an Land lassen. Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya waren 2017 vor der Armee in Myanmar geflohen. Das Land muss sich deshalb vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten.

