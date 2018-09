Nach mehreren Erdbeben auf der indonesischen Insel Sulawesi sind zwei Städte an der Küste von einem Tsunami getroffen worden.

Wie die indonesische Katastrophenschutzbehörde mitteilte, spülten riesige Wellen in den Orten Palu und Donggala Häuser fort. Mehrere Familien würden vermisst. Zudem seien die Kommunikationsverbindungen in das Gebiet unterbrochen.



Ein Beben der Stärke 7,5 und mehrere schwere Nachbeben hatten Sulawesi am Morgen kurz hintereinander erschüttert. Nach Angaben der Behörden kam dabei mindestens ein Mensch ums Leben. Die Behörden gaben zunächst eine Tsunami-Warnung heraus, hoben diese aber nach kurzer Zeit wieder auf.