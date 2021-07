Indonesien hat den Lockdown angesichts der steigenden Coronafälle auf das ganze Land ausgeweitet.

Innerhalb von 24 Stunden seien fast 34.400 Neuinfektionen gemeldet worden, teilte die Regierung mit. Das sind rund 3.000 mehr als am Vortrag. Die Zahl der Todesfälle sei um knapp 300 auf 1.040 gestiegen. Den Angaben zufolge breitet sich die Delta-Variante zunehmend aus.



Bereits am Samstag waren die Beschränkungen in der Hauptstadt Jakarta und auf den Inseln Java und Bali verschärft worden. Öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Moscheen wurden geschlossen und Unternehmen dazu aufgefordert, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.