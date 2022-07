G20-Außenministertreffen

Auf der indonesischen Insel Bali findet ein Außenministertreffen der G20-Gruppe führender und aufstrebender Wirtschaftsmächte statt. (dpa/Dita Alangkara)

Differenzen müssten am Verhandlungstisch gelöst werden und nicht auf dem Schlachtfeld, sagte Außenministerin Marsudi zum Auftakt der Beratungen. Zur Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer gehört auch Russland. Dessen Außenminister Lawrow nahm zunächst an dem Treffen teil, verließ aber nach seiner Rede die Beratungen. Kritik am Vorgehen in der Ukraine wies Lawrow in seiner Ansprache zurück. Vielmehr habe sich der Westen verrannt und stünde einem Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine im Weg. Direkt nach Lawrow wollte Bundesaußenministerin Baerbock sprechen. Bereits gestern hatte sie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erneut kritisiert und erklärt, sie werde deutlich machen, dass der Bruch des internationalen Völkerrechts nicht akzeptiert werde.

Das Treffen der Außenminister gilt als wegweisend für den Gipfel der G20-Staats- und Regierungschefs ebenfalls auf Bali im November, zu dem Russlands Präsident Putin bereits seine Teilnahme angekündigt hat.

