Die Zahl der Toten nach den Überschwemmungen und Erdrutschen in Indonesien ist auf 53 gestiegen.

Das teilte der Katastrophenschutz des Landes mit. Wegen des Hochwassers hatten bereits Zehntausende Einwohner ihre Häuser verlassen müssen. Viele suchten Zuflucht in Notunterkünften. Insgesamt sind in dem größten Inselstaat der Welt rund 400.000 Menschen von den Fluten betroffen, vor allem in der Region der Hauptstadt Jakarta.