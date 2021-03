Bei einem Bombenanschlag in Indonesien sind mindestens neun Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatten sich zwei Selbstmordattentäter vor der katholischen Kathedrale der Stadt Makassar in der Provinz Südsulawesi in die Luft gesprengt. Ein Sprecher erklärte, den Angreifern sei es nicht gelungen, in die Kirche vorzudringen, die am Palmsonntag gut gefüllt gewesen sei. Die Explosion habe sich vor dem Gebäude ereignet.

