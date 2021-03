Bei einem Bombenanschlag in Indonesien sind mindestens 14 Menschen verletzt worden.

Nach Polizeiangaben hatten zwei Attentäter auf Motorrädern versucht, in die katholische Kathedrale der Stadt Makassar in Südsulawesi einzudringen. Das sei ihnen aber nicht gelungen. Daraufhin hätten sie sich in die Luft gesprengt. Unter den Opfern sind vier Wachleute der Kathedrale.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.