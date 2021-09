In Indonesien sind bei einem Brand in einem Gefängnis mehr als 40 Häftlinge ums Leben gekommen.

Nach Polizeiangaben wurden dutzende Menschen verletzt. Das Feuer in der Haftanstalt in der Nähe von Jakarta war in der Nacht ausgebrochen. Ursache könnte ein Kurzschluss gewesen sein, sagte Justizminister Laoly. Das Gefängnis in Tangerang war laut dem Ministerium mit mehr als 2.000 Insassen deutlich überbelegt.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.