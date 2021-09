In Indonesien sind bei einem Brand in einem Gefängnis mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen.

80 weitere Personen wurden laut Polizei verletzt. Nach Behördenangaben brach das Feuer in einer Haftanstalt nahe der Hauptstadt Jakarta aus, als die meisten Gefangenen noch schliefen. Die Flammen konnten von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Ersten Untersuchungen zufolge ist ein Kurzschluss in einer Zelle für den Brand verantwortlich. Hunderte Polizisten und Soldaten seien am Gefängnis stationiert worden, damit Insassen nicht flüchten könnten.

