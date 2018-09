Auf der indonesischen Insel Sulawesi sind durch ein Erdbeben und einen Tsunami mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben des Katastrophenschutzes wurden mehr als 350 Personen verletzt. Die Behörden rechnen mit weiteren Opfern. Es werde dringend Hilfe benötigt.



Meterhohe Wellen in den Orten Palu und Donggala rissen Dutzende Häuser mit. Die Kommunikationsverbindungen in das Krisengebiet sind unterbrochen. Der Flughafen in Palu ist geschlossen. Nur Hubschrauber dürfen landen.



Der Tsunami war durch mehrere Erdbeben ausgelöst worden.