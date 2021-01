Bei zwei Erdrutschen in Indonesien sind mindestens elf Menschen getötet und weitere 18 verletzt worden.

Das Unglück ereignete sich in einem Ort in der Provinz West Java. Nach Angaben der örtlichen Behörden sind auch Rettungskräfte unter den Opfern. Sie hatten nach dem ersten Erdrutsch nach Überlebenden gesucht, als sich erneut Schlammmassen lösten. Straßen und eine Brücke wurden verschüttet; die Rettungsarbeiten werden dadurch erschwert.



Nach schweren Regenfälle hatte es in Indonesien bereits in den vergangenen Tagen mehrere Erdrutsche gegeben, zudem sind viele Gegenden überschwemmt.

