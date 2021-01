In Indonesien ist der radikale Prediger Abu Bakar Bashir vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden.

Er stand im Verdacht, sowohl an den Anschlägen auf Nachtclubs auf der Urlaubsinsel Bali im Jahr 2002 mit 202 Toten als auch auf den Anschlag auf das Marriott Hotel in Jakarta 2003 beteiligt gewesen zu sein - nachweisen konnte die Justiz dies aber nicht. Verurteilt wurde der inzwischen 82-Jährige wegen der Unterstützung eines Ausbildungslagers für Terroristen in der Provinz Aceh. Von der 15-jährigen Haftstrafe hat er fast 10 Jahre verbüßt.

