Brandrodungen in Indonesien haben zunehmend Folgen für das benachbarte Singapur.

Wie ein Fernsehsender unter Berufung auf die nationale Umweltbehörde berichtete, hat die Luftverschmutzung durch giftige Rauchschwaden ein gesundheitsschädigendes Niveau erreicht. Auch die Behörden in Malaysia sehen die Brände als Problem an. Nach ihren Angaben mussten auf der Insel Borneo 400 Schulen schließen.



Ursache für die Verpestung der Luft sind Waldbrände in Indonesien. Plantagenbesitzern wird vorgeworfen, die zumeist illegalen Brände zu legen, um so neue Anbaugebiete vor allem für Palmöl zu gewinnen.