Die Regierung von Indonesien will die Hauptstadt des Landes auf die Insel Borneo verlegen.

Dorthin solle auch die Regierung und das Parlament ziehen, kündigte Präsident Widodo auf Twitter an. Ziel ist es, bis 2024 aus einer der Provinzstädte auf Borneo eine neue Hauptstadt zu machen. Die Regierung begründet die Pläne mit Naturkatastrophen. Auf der Insel Java, wo die aktuelle Hauptstadt Jakarta liegt, kommt es immer wieder zu Erdbeben und Überschwemmungen. Zudem leben in der Region mehr als 30 Millionen Menschen, was zu massiven Verkehrsproblemen führt.