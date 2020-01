In Indonesien ist der Notstand für die Hochwasser-Gebiete des Landes ausgerufen worden.

Ein Regierungssprecher erklärte in Jakarta, durch die Maßnahme könnten Flutopfer rascher gefunden und evakuiert werden. Betroffen ist vor allem die Region um die Hauptstadt. Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf 53 gestiegen, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Zehntausende Einwohner mussten ihre Häuser verlassen; viele suchten Zuflucht in Notunterkünften. In der Region gibt es wegen starken Dauerregens Überschwemmungen und Erdrutsche. Meteorologen sagen weitere heftige Regenfälle voraus.