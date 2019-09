Die indonesische Regierung hat in den Provinzen Papua und Westpapua das Internet weitgehend wieder freigegeben.

Das Kommunikationsministerium erklärte in Jakarta, die Lage normalisiere sich langsam wieder. Die Blockade war vor zwei Wochen wegen der anhaltenden Unruhen in den Provinzen verhängt worden. Außerdem hatte die Regierung zusätzliche Polizei- und Militäreinheiten in die betroffenen Gebiete entsandt. Bei den Protesten für eine größere Selbstbestimmung wurden mindestens fünf Menschen getötet und zahlreiche Regierungsgebäude in Brand gesteckt.