Nach der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Indonesien sind in der Küstenstadt Palu fast 2.000 Tote geborgen worden.

Wie der Katastrophenschutz mitteilte, werden noch rund 5.000 Menschen vermisst. Die breit angelegte Suche nach ihnen solle am kommenden Donnerstag eingestellt werden. Dann sind Erdbeben und Tsunami auf der Insel Sulawesi knapp zwei Wochen her und die Überlebenschancen der Verschütteten minimal.



Orte, an denen der Boden infolge der Katastrophe weggeschwemmt wurde, sollen künftig nicht mehr bebaut werden. Ganze Häuser waren dort im Schlamm versunken. An deren Stelle sollen Parks und Sportstätten entstehen.