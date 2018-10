Nach der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Indonesien werden in der Küstenstadt Palu noch rund 5.000 Menschen vermisst.

Wie der Katastrophenschutz mitteilte, soll die breit angelegte Suche nach ihnen am kommenden Donnerstag eingestellt werden. Dann sind Erdbeben und Tsunami auf der Insel Sulawesi knapp zwei Wochen her und die Überlebenschancen der Verschütteten minimal. Die Behörden haben inzwischen mehr als 1.760 Tote geborgen.



Orte, an denen sich der Boden nach der Katastrophe verflüssigt hat, sollen künftig nicht mehr bebaut werden. Ganze Häuser waren dort im Schlamm versunken. Laut dem Katastrophenschutz ist es zu gefährlich, dort zu wohnen. Stattdessen sollen Parks oder Sportstätten entstehen.