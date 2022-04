Ein indonesischer Palmöl-Bauer zeigt seine Ernte: Palmölfrüchte aus Tamiang, Aceh (dpa / EPA / Hotlie Simanjuntak)

Diese Entscheidung beeinträchtige nicht nur die Verfügbarkeit von Palmöl allein, warnte Rohstoff-Experte James Fry von der Beratungsfirma LMC International. Der Bann falle in eine Zeit von Angebotsengpässen: Sojaöl wegen einer Dürre in Südamerika, Rapsöl wegen einer Missernte in Kanada und Sonnenblumenöl wegen des Kriegs in der Ukraine. Dies trieb die Preise in den vergangenen sechs Monaten um rund 50 Prozent in die Höhe.

Palmöl ist stark umstritten vor allem wegen der massiven Abholzung der Regenwälder für Plantagen.

Jakarta will Versorgung der eigenen Bevölkerung sichern

Indonesien hatte am Freitag einen Stopp von Palmöl-Exporten verhängt. Damit solle die Versorgung der eigenen Bevölkerung gesichert werden, begründete Staatspräsident Widodo den Schritt. Angesichts knapper Bestände war der Speiseölpreis in dem südostasiatischen Land in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Dies löste Proteste aus, die drohten die Regierung des rund 270 Millionen Einwohner zählenden Inselstaates zu destabilisieren.

Palmöl ist das mit Abstand am meisten genutzte Pflanzenfett. Weltweit entfallen 60 Prozent dieser Transporte auf Palmöl, das in Kuchen, Kosmetika und Putzmitteln verwendet wird. Indonesien ist der weltgrößte Exporteur von Palmöl. Nach Angaben des indischen Handelsverbandes SEA kann Malaysia als Nummer zwei diese Ausfälle nicht ausgleichen. Indonesien lieferte dem weltgrößten Pflanzenöl-Verbraucher Indien bisher die Hälfte dessen Palmöl-Bedarfs, für Pakistan und Bangladesch lag die Quote bei jeweils knapp 80 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.